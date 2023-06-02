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Цілодобовий доступ до бомбосховищ у Києві – рішення КМДА

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 12:22
Цілодобовий доступ до бомбосховищ у Києві – рішення КМДА - Фото
Штайнмаєр в укритті у Корюківці (Фото: Twitter/Rebecca Barth)

Ухвалено рішення про забезпечення цілодобового доступу до укриттів у Києві, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Рішення є обов'язковим для виконання всіма органами та установами і контролюватиметься всіма відповідальними службами. Кличко також закликав громадськість брати участь у контролі за забезпеченням вільного доступу до бомбосховищ та звертатися з цих питань до департаменту муніципальної безпеки.

Доступ до укриттів перевірятиме також патрульна поліція.

На позачерговому засіданні Київради 8 червня планується звернутись до Верховної Ради з пропозицією встановити відповідальність власників приміщень укриттів за недопуск людей та неналежну роботу цих укриттів.

Кличко також закликав киян, які не встигають після оголошення тривоги дістатися до бомбосховища, дотримуватися "правила двох стін" (до відбою повітряної тривоги перебувати в коридорі або іншому приміщенні в проміжку між паралельними стінами, що близько стоять).

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  • Житель Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.
  • Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
  • Голова військової адміністрації Києва Сергій Попко заявив, що ніхто не має права знімати із себе відповідальність за загибель цивільних у разі ракетного удару Росії у ніч проти 1 червня.

Читайте також: Укриття було закрито, щоб безпритульні не зробили там притулок – КМДА

Сергій Бережний
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