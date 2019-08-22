На День Независимости в Киеве закроются две станции метро

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24 августа на День независимости в Киеве на вход и выход будут закрыты станции метро "Крещатик" и "Майдан независимости". Также в связи с проведением футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта". Об этом сообщает Киевметрополитен в Facebook.

Станции будут закрыты на вход и выход с начала работы метрополитена и до окончания праздничных мероприятий. В это время станции будут доступны только для пересадки с линии на линию.

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - объяснили в Киевметрополитене.

15 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.

подписал указ 10 августа у Зеленского показали программу празднования Дня независимости.

28-ю годовщину независимости Украина отпразднует 24 августа, днем ранее - День государственного флага.

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