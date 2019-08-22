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На День Независимости в Киеве закроются две станции метро

На День Независимости в Киеве закроются две станции метро - Фото
Фото: LIGA.net
22.08.2019, 14:59

Переход между станциями "Майдан независимости" и "Крещатик" будет открыт

24 августа на День независимости в Киеве на вход и выход будут закрыты станции метро "Крещатик" и "Майдан независимости". Также в связи с проведением футбольного матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта". Об этом сообщает Киевметрополитен в Facebook.

Станции будут закрыты на вход и выход с начала работы метрополитена и до окончания праздничных мероприятий. В это время станции будут доступны только для пересадки с линии на линию. 

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - объяснили в Киевметрополитене. 

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метро день независимости киевметрополитен
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