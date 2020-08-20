На киевских пляжах зацвела вода. Где в столице можно, а где нельзя купаться: список

Взятые пробы воды не соответствуют нормативам - говорят, так произошло из-за аномальной жары

По результатам взятых проб воды почти на всех столичных пляжах купаться сейчас нельзя. Об этом сообщила пресс-служба КУ Плесо, опубликовав в Facebook перечень пляжей, где купаться можно, а где - нет.

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Нельзя купаться (статус красный флаг)

* Венеция

* Радуга

* Малыш

* Золотой

* Молодежь

* Пригородная Слободка

* Тельбин

* Центральный

* Черт

Купаться не рекомендуется (желтый флаг)

* пляж в Пуще-Водице

Можно купаться (зеленый флаг)

* Троещина

* Галерея

* Вербная

Как сообщается, причиной появления красных и желтых флагов стала аномальная жара, вследствие которой вода в Днепре начала усиленно цвести, а показатели пригодности для купания ухудшились.

22 июля в Киеве закрыли два муниципальных пляжа, еще на нескольких купаться не рекомендовалось.

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Дарья Мостовая

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