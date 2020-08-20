На киевских пляжах зацвела вода. Где в столице можно, а где нельзя купаться: список
Взятые пробы воды не соответствуют нормативам - говорят, так произошло из-за аномальной жары
По результатам взятых проб воды почти на всех столичных пляжах купаться сейчас нельзя. Об этом сообщила пресс-служба КУ Плесо, опубликовав в Facebook перечень пляжей, где купаться можно, а где - нет.
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Нельзя купаться (статус красный флаг)
* Венеция
* Радуга
* Малыш
* Золотой
* Молодежь
* Пригородная Слободка
* Тельбин
* Центральный
* Черт
Купаться не рекомендуется (желтый флаг)
* пляж в Пуще-Водице
Можно купаться (зеленый флаг)
* Троещина
* Галерея
* Вербная
Как сообщается, причиной появления красных и желтых флагов стала аномальная жара, вследствие которой вода в Днепре начала усиленно цвести, а показатели пригодности для купания ухудшились.
- 22 июля в Киеве закрыли два муниципальных пляжа, еще на нескольких купаться не рекомендовалось.
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