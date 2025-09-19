Ночью Киев был под ударом российских дронов: повреждена троллейбусная сеть
В ночь на 19 сентября россияне атаковали Киев беспилотниками, в результате чего повреждена троллейбусная сеть в столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Имеем падение обломков сбитого БпЛА предварительно на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть", – сообщил он.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Мэр Киева Виталий Кличко написал, что, по предварительной информации, было падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе.
- Прошлой ночью, с 17 на 18 сентября, в Киевской области в результате атаки БпЛА возникли пожары. Последствия очередной российской атаки фиксировали в Бориспольском и Бучанском районах. ПВО работала и в Киеве.
- Вечером Киевская область снова оказалась под атакой, в результате чего в Бориспольском районе ранен мужчина.
