Ночью Киев был под ударом российских дронов: повреждена троллейбусная сеть

КГВА сообщила о последствиях очередной российской атаки в Шевченковском районе столицы

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

В ночь на 19 сентября россияне атаковали Киев беспилотниками, в результате чего повреждена троллейбусная сеть в столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Имеем падение обломков сбитого БпЛА предварительно на нескольких локациях. В частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Повреждена троллейбусная сеть", – сообщил он.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что, по предварительной информации, было падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе.