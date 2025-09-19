Уночі Київ був під ударом російських дронів: пошкоджено тролейбусну мережу

КМВА повідомила про наслідки чергової російської атаки у Шевченківському районі столиці

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

У ніч проти 19 вересня росіяни атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено тролейбусну мережу у столиці. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу", – повідомив він.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що, за попередньою інформацією, було падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі.

ДОПОВНЕНО О 07:53. Через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї й фунікулері, повідомила КМДА.

Через атаку пошкоджено канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП "Київпастранс". Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

Пасажирам радять здійснювати валідацію проїзного у салоні трамваїв.