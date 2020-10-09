"Очереди есть и в Израиле". Радуцкий – об очереди скорых в инфекционном отделении в Киеве

На прием одного пациента с COVID-19 уходит от трех до пяти минут, отмечает глава медкомитета Верховной Рады

Очереди скорых возле инфекционных отделений образовываются, так как на прием больного коронавирусом требуется минимум от трех до пяти минут. Подобная ситуация есть и в других странах мира, заявил в эфире шоу Право на владу на 1+1 глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

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"Что касается очередей. Скорые стоят в очередях в Израиле, в Италии. Потому что когда скорая приезжает, то на сдачу больного тратит не меньше, чем три-пять минут. Это если больной в нормальном состоянии и если уже есть установленный диагноз", – объяснил он.

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При этом Радуцкий отметил, что в Украине требуют госпитализации менее 12% больных COVID-19.

"Мы начинали пандемию, когда у нас было 300 реанимационных коек в инфекционных больницах, сегодня у нас есть 3000. Поэтому говорить, что ничего вообще не сделано… Я бы так не говорил", – заявил он.

Вчера в сети показали очередь из карет скорой помощи перед приемным отделением в киевской клинической больнице №9.

8 октября в Госпродпотребслужбе столицы заявили, что Киев, скорее всего, останется в оранжевой карантинной зоне до марта.

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Марк Сировой

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