Осадки сверх нормы. Кличко объяснил последствия ливня в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил подтопления, возникшие в ходе сегодняшнего ливня в столице, "превышающим норму количеством осадков". Об этом он написал в Telegram.

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По словам мэра, за 30 минут в Киеве выпало 18 мм осадков. Это – почти недельная норма, отметил он.

"Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали стоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб. Однако превышающее норму количество осадков за короткий промежуток времени привело к подтоплению участков улиц и тротуаров", – говорится в Telegram Кличко.

Сейчас ликвидировать последствия непогоды помогают 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК Киевавтодор – всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Метрополитен пока работает в обычном режиме, сообщил мэр.

В ходе сегодняшнего ливня ряд участков столичных улиц были подтоплены. Из-за подтопления закрывались станции метро "Академгородок" и "Берестейская".

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Вадим Ребрина

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