Киевляне больше довольны Кличко, чем Зеленским – опрос Рейтинга
Больше жителей Киева довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко, чем президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.
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Социологи получили такие результаты:
1. Кличко – 50% киевлян довольны его деятельностью, 44% недовольны;
2. Зеленский – 35% и 57%;
3. Премьер-министр Денис Шмыгаль – 16% и 66%.
Также большее число киевлян считают, что дела их в городе идут лучше, чем в Украине в целом:
– 38% жителей столицы считают, что в Киеве дела идут в правильном направлении – 52% иного мнения;
– 29% киевлян считают, что в Украине дела идут в правильном направлении – 57%, что в неправильном.
Опрос проводился с 10 по 14 июля, в личных интервью опросили 1200 совершеннолетних киевлян, теоретическая погрешность – не более 2,8%. Заказчик опроса или спонсор не указаны, на звонки LIGA.net в группе Рейтинг не ответили. LIGA.net направила социологам письменный запрос.
- С 12 мая правоохранители провели массовые обыски в офисах коммунальных служб Киева. Фигурантом дела о якобы "крышевании" незаконной торговли в подземных переходах стал, в частности, соратник Кличко. Кличко назвал обыски "спецоперацией против себя лично".
- 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли СБУ со спецназом. В СБУ заявили, что обыски не имели к мэру никакого отношения и проводились в другой квартире подъезда в рамках масштабной спецоперации. Мэр Киева назвал обыски давлением на местную власть и связал их с "совещаниями" по его персоне, которые, как утверждает Кличко, проводятся в Офисе президента.
- Позже Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. Кличко назвал эти заявления манипуляциями.
- По данным майского опроса Рейтинга, в Киеве Кличко доверяют больше, чем Зеленскому.
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