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Киевляне больше довольны Кличко, чем Зеленским – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 11:49
Киевляне больше довольны Кличко, чем Зеленским – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский и Виталий Кличко (коллаж - Юлия Мелешко/LIGA.net)

Больше жителей Киева довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко, чем президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы Рейтинг.

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Социологи получили такие результаты:

1. Кличко – 50% киевлян довольны его деятельностью, 44% недовольны;

2. Зеленский – 35% и 57%;

3. Премьер-министр Денис Шмыгаль – 16% и 66%.

Также большее число киевлян считают, что дела их в городе идут лучше, чем в Украине в целом:

– 38% жителей столицы считают, что в Киеве дела идут в правильном направлении – 52% иного мнения;

– 29% киевлян считают, что в Украине дела идут в правильном направлении – 57%, что в неправильном.

Опрос проводился с 10 по 14 июля, в личных интервью опросили 1200 совершеннолетних киевлян, теоретическая погрешность – не более 2,8%. Заказчик опроса или спонсор не указаны, на звонки LIGA.net в группе Рейтинг не ответили. LIGA.net направила социологам письменный запрос. 

Читайте также: "Давайте без выводов". Атака Зеленского подтолкнула Кличко к Порошенко. Опять союз?

Марк Сировой
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Владимир Зеленский рейтинг опрос виталий кличко
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