Почти полтысячи заболевших COVID-19 в Киеве. Кличко рассказал о ситуации в столице: карта

Всего в столице было зарегистрировано уже более 30 000 случаев COVID-19 у киевлян

За прошедшие сутки в Киеве выявили 453 новых заболевших коронавирусом. При этом 35 человек вылечились, а 13 – умерли, сообщил во время онлайн-брифинга мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего за время эпидемии было зарегистрировано 30 463 случая заболевания COVID-19, болезнь забрала жизни у 582 киевлян, выздоровели 10 696 человек.

Лидер по суточной заболеваемости – Деснянский район (115 заболевших), на втором месте – Днепровский (58), на третьем – Оболонский (53).

Инфографика по районам столицы

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15 октября Кличко заявил, что в столице ведомственные больницы и учреждения Академии медицинских наук не принимают больных коронавирусом и такая ситуация неприемлема.

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Дарья Мостовая

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