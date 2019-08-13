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Под Киевом из-за ремонта перекроют одесскую трассу: график

Под Киевом из-за ремонта перекроют одесскую трассу: график - Фото
ремонт дорог Depositphotos
13.08.2019, 11:50

Работы будут проводиться сегодня ночью

По Киевом в ближайшую ночь ограничат движение на одесской трассе в направлении столицы. Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

Уточняется, что на трассе М-05 Киев - Одесса продолжается ремонт. В связи со строительством надземного перехода в районе км 27 + 500 будет ограничено движение в сторону столицы. Ограничения введут в ночь на 14 августа с полуночи до 04:00.

Объехать проблемный участок можно будет через Глеваху по улице Вокзальной. Движение в направлении Одессы ограничиваться не будет.

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ремонт дорог Одесская трасса ограничение движения
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