Полиция: Поджигатель магазина Roshen связан с экстремистами

Скриншот с видео

Подозреваемый в поджоге магазина Roshen на столичном Крещатике является членом "радикальной экстремистской организации". Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Относительно лица, задержанного по подозрению в совершении этого правонарушения, установлено, что он - активный участник многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО", - сказал Крищенко.

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Целью этой организации, по его словам, была дестабилизация ситуации в Киеве и срыв выборов президента.

"Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - добавил Крищенко.

Открыты уголовные производства по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога и по факту хулиганства.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК.

Сегодня в Киеве возле магазина Roshen, который расположен недалеко от Бессарабского рынка, произошел пожар. По информации полиции, мужчина бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина. Он задержан.

Вчера, 17 марта, подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".