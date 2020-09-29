Полиция показала видео спасения женщины, которая намеревалась прыгнуть с 15 этажа

В полиции говорят, что женщина на глазах у патрульного отпустила руки и сделала шаг вперед

В Киеве сотрудники патрульной полиции спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с 15 этажа. Полицейский схватил ее уже "на лету", сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он рассказал, что экипаж патрульных прибыл на вызов о попытке самоубийства женщины.

Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла прыгнуть. Полицейский сразу побежал на 15 этаж.

"Патрульный чудом успел. На его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного Павла Боярчука – он успел схватить ее за руку и удержать", – написал Белошицкий.

С помощью соседей и коллег патрульному удалось затащить женщину на балкон. По словам полицейского, она сопротивлялась. Женщину госпитализировали.

28 сентября в Киеве ограничили движение на "зеленой" линии метро – зацепер попал под поезд и погиб. В полиции рассказали подробности.

Вадим Ребрина

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