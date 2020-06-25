Пострадавшим от взрыва в Киеве на Позняках начали выдавать квартиры

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Президент Владимир Зеленский передал 12 семьям, которые пострадали от взрыва на Позняках, сертификаты на новые квартиры. Трансляцию вел в Facebook Офис президента.

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Зеленский сказал, что все 40 квартир будут переданы в ближайшие дни. Сегодня он передал 12 квартир пострадавшим семьям, где есть дети. В том числе квартиры получили 19-летняя Анастасия, которая потеряла в результате аварии семью, и Анатолий, у которого погиб отец.

По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.