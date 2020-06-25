Пострадавшим от взрыва в Киеве на Позняках начали выдавать квартиры

Президент Владимир Зеленский передал 12 семьям, которые пострадали от взрыва на Позняках, сертификаты на новые квартиры. Трансляцию вел в Facebook Офис президента.
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Зеленский сказал, что все 40 квартир будут переданы в ближайшие дни. Сегодня он передал 12 квартир пострадавшим семьям, где есть дети. В том числе квартиры получили 19-летняя Анастасия, которая потеряла в результате аварии семью, и Анатолий, у которого погиб отец.
По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.
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21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек. В результате ЧП погибли пять человек.
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Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
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22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
- 23 июня в Укрзализниці заявили, что во время взрыва погибли двое сотрудников Укрзализниці и двое членов семей железнодорожников. Компания выплатит от 100 000 до 500 000 грн помощи на одну семью.
- По словам мэра Киева Виталия Кличко, пострадавшим семьям выплатят по 50 000 грн. Также, по словам Кличко, для решения проблем с жильем пострадавших половину необходимой суммы могут предоставить власти Киева, а другую половину – Кабмин.
Вадим Ребрина