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Взрыв в доме в Киеве. Двое погибших работали в УЗ, компания обещает компенсации

Взрыв в доме в Киеве. Двое погибших работали в УЗ, компания обещает компенсации - Фото
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)
23.06.2020, 15:48

В разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах

В результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве погибли двое сотрудников Укрзализниці и двое членов семей железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Компания на время предоставила для 11 пострадавших комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский. В дальнейшем семьям железнодорожников Укрзалізниця обещает предоставить временное жилье и компенсировать затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

"Размер помощи составит от 100 000 до 500 000 грн на одну семью", - сообщили в УЗ.

Также региональный филиал Юго-Западная железная дорога возьмет на себя расходы по организации захоронения погибших работников.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели трех человек.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют, а завалы планируют разобрать до вечера. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.
  • Вчера вечером было найдено тело четвертого погибшего, неизвестной оставалась судьба еще одного жителя дома.
  • Ночью было обнаружено тело пятого погибшего.

Читайте также: Уличная камера зафиксировала момент взрыва в жилом доме в Киеве: видео

Наталия Софиенко
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