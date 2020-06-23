Взрыв в доме в Киеве. Двое погибших работали в УЗ, компания обещает компенсации

Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)

В результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве погибли двое сотрудников Укрзализниці и двое членов семей железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.

Компания на время предоставила для 11 пострадавших комнаты отдыха в сервисном центре станции Киев-Пассажирский. В дальнейшем семьям железнодорожников Укрзалізниця обещает предоставить временное жилье и компенсировать затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь.

"Размер помощи составит от 100 000 до 500 000 грн на одну семью", - сообщили в УЗ.

Также региональный филиал Юго-Западная железная дорога возьмет на себя расходы по организации захоронения погибших работников.

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