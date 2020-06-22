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Взрыв в доме в Киеве. Тесты показали, что взрывчатки не было – полиция

Взрыв в доме в Киеве. Тесты показали, что взрывчатки не было – полиция - Фото
На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)
22.06.2020, 18:57

В полиции сообщили, что тесты образцов, взятых на месте взрыва в доме в Киеве, показали, что взрывчатки там нет

Основной версией взрыва в 10-этажном жилом доме на киевских Позняках в столице полиция называет газовоздушную смесь – тесты показали, что взрывчатых веществ на месте происшествия не было. Об этом сообщает ​​ВВС News Украина со ссылкой на полицию Киева.

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"Экспертизы еще продолжаются, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", – рассказали в полиции.

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Наталия Медведева
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