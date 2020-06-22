Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего

Сегодня, 22 июня, в Киеве спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором вчера произошел взрыв, тело еще одного погибшего, предварительно – мужчины. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
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Он отметил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.
Количество жертв взрыва возросло до четырех. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.
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