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Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего

Взрыв в доме в Киеве. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего - Фото
Взрыв дома на Позняках в Киеве (фото - Владислав Сердюк/LIGA.net)
22.06.2020, 22:40

Работники ГСЧС обнаружили тело еще одной жертвы взрыва в доме в Дарницком районе Киева

Сегодня, 22 июня, в Киеве спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором вчера произошел взрыв, тело еще одного погибшего, предварительно – мужчины. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.

Количество жертв взрыва возросло до четырех. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

  • 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках. Сначала было известно о гибели троих человек.
  • Люди, которые представились жильцами дома, рассказали журналисту LIGA.net, что несколько дней назад в подъезде меняли газовые счетчики, после чего в доме был слышен запах газа.
  • 22 июня в МВД заявили, что здание, вероятно, демонтируют, а завалы планируют разобрать до вечера. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме не было, основная версия произошедшего – взрыв газа.

Читайте также: Уличная камера зафиксировала момент взрыва в жилом доме в Киеве: видео

Наталия Медведева
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