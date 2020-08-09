Правила одни для всех, а законов о самокатах пока нет: Кличко тоже ответил Bolt

Кличко повторно напомнил, что самокаты пока остаются "непризнанным" видом "транспорта", а вопрос проката надо согласовывать с местными властями

Мэр Киева Виталий Кличко еще раз прокомментировал ситуацию с прокатом электросамокатов Bolt в столице, напомнив, что движение этого вида "транспорта" не урегулировано законами и что вопрос проката должен быть согласован с городом. Свое заявление он разместил в Facebook.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В нашем городе проживает более 3 млн человек и их взаимоотношения прописаны в законах, а одна из обязанностей местной власти - следить за соблюдением этих норм, подчеркнул глава КГГА.

Также мэр столицы повторно обратил внимание компании Bolt на два момента.

1. Движение электросамокатов не урегулировано законами

Как отметил Кличко, сейчас нет ответа на вопрос, где и по каким правилам должны ездить такие средства передвижения, а также нет установленного возраста, с которого разрешалось бы "водить" самокат.

"Речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников - тех, кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов", - добавил он. Урегулировать все эти вопросы должен законы о дорожном движении.

2. Услуги проката должны быть согласованы с городом

По словам мэра, пункты проката расположены на территории города, поэтому каждый желающий не может просто так оказывать услуги и не нести за это ответственности. "О каком порядке и правопорядок можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие - нет?", - заявил Кличко.

Далее мэр Киева в заявлении официально обратился к депутатам с просьбой разработать и внести изменения в законодательство о дорожном движении. В том числе, определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.

В заключение Виталий Кличко призвал компанию Bolt работать "исключительно в правовом поле и осознавая ответственность" за законность и безопасность услуг, которые она предоставляет.

7 августа Bolt анонсировал прокат электросамокатов в Киеве.

8 августа мэр столицы Виталий Кличко выступил с заявлением, что город не может позволить Bolt предоставлять услуги, которые не урегулированы законами и пригрозил убрать самокаты с улиц принудительно.

В тот же день компания Bolt ответила Кличко, аргументировав свою позицию: "что не запрещено, то разрешено".

Читайте также: Битва шерингов. Велосипеды Nextbike наступают на самокаты от Bolt

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.