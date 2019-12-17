Сделали замечание. В Чабанах строитель стрелял в коммунальщикам

Фото: kv.npu.gov.ua

В Чабанах под Киевом представитель застройщика открыл огонь по сотрудникам местного коммунального хозяйства, которые пытались предотвратить загрязнение строителями городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Коммунальщики Чабанов приняли решение не выпускать на дорогу грузовые автомобили застройщика, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства.

Сегодня работник коммунального хозяйства своим легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто, который выезжал со строительной площадки с грязными колесами.

Между мужчинами возник конфликт. Водитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет. К коммунальщику тем временем присоединились коллеги. "Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону", - говорится в сообщении.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ссадины, еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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