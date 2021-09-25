Сегодня в Киеве из-за футбола могут закрыть три станции метро
25.09.2021, 17:11
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
Сегодня в Киеве из-за футбола на НСК Олимпийский могут закрыть три станции метро на вход для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Сообщается, что 25 сентября на столичном стадионе пройдет матч между командами Шахтер (Донецк) и Верес (Ровно), в связи с чем возможны изменения в работе метро.
Перед началом игры, которая стартует в 17:00, могут закрыть станцию Олимпийская на вход. После завершения игры возможно закрытие на вход станций:
- Дворец спорта;
- Олимпийская;
- Площадь Льва Толстого.
- ФК Шахтер прошлый сезон закончил на втором месте Чемпионата Украины.
- Сейчас Динамо единолично лидирует в УПЛ. Шахтер идет на втором месте и отстает от киевлян на три очка.
- 22 сентября донецкий Шахтер со счетом 3:0 победил киевское Динамо в матче за Суперкубок Украины по футболу.
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