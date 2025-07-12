Система "Чистое небо" перехватила 12 июля почти 50 дронов над Киевской областью
Над Киевской областью ночью 12 июля удалось перехватить около 50 российских дронов благодаря проекту "Чистое небо". Об этом сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник.
Всего за период реализации проекта (четыре месяца) перехвачено уже около 700 ударных дронов агрессора.
"Этот проект – яркий пример нашей изобретательности и сплоченности. Когда мы все вместе – военные, власть, бизнес – находим новые решения для безопасности нашего неба и даем достойный отпор врагу", – отметил Калашник.
11 июля сообщалось, что систему перехвата "шахедов" с помощью дронов "Чистое небо" вскоре запустят в Киеве. На это будет выделено 260 млн. грн.
- Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время, последние все еще не потеряли актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС.
- В силах беспилотных систем сообщали, что дроны-перехватчики показывают хорошие результаты, но говорить о системности еще рано.
- В ночь на 12 июля Россия ударила по Украине 26 ракетами и 597 дронами сбили 319 "шахедов" и 25 ракет.
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