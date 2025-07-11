Чистое небо. В Киеве запустят систему перехвата "шахедов" с помощью дронов

Всего за несколько месяцев пилотного запуска системы "Чистое небо" было перехвачено около 550 вражеских дронов

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве запустят проект "Чистое небо", который предусматривает защиту от вражеских беспилотников с помощью отечественных дронов-перехватчиков. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, на реализацию проекта будет выделено 260 млн грн. Средства пойдут на создание эффективной системы реагирования.

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В частности, будут развернуты центры подготовки операторов, которые будут обучать управлению дронами-перехватчиками.

Также будут формироваться дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу.

Как сообщил глава КГВА, для достижения синергии с системами противовоздушной обороны работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Воздушными силами.

Всего за несколько месяцев пилотного запуска системы "Чистое небо" было перехвачено около 550 беспилотников.

"Кроме того, мы работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", – добавил он.

Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а перехватчикам не хватает РЛС.

Эксперт Валентин Бадрак в статье для LIGA.net отметил, что Украина обладает потенциалом для создания радаров, необходимые для обнаружения "шхедов" и наведения на них дронов-перехватчиков.