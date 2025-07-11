Чисте небо. У Києві запустять систему перехоплення "шахедів" за допомогою дронів

Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 ворожих дронів

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві запустять проєкт "Чисте небо", який передбачає захист від ворожих безпілотників за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка,на реалізацію проєкту буде виділено 260 млн грн. Кошти підуть на створення ефективної системи реагування.

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Зокрема розгортатимуться центри підготовки операторів, які навчатимуть керування дронами-перехоплювачами.

Також формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у Києві та на підступах до міста.

Як розповів голова КМВА, для досягнення синергії з системами протиповітряної оборони робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних Сил України й Повітряними силами.

Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 БпЛА.

"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", – додав він.

Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.

Експерт Валентин Бадрак у статті для LIGA.net зазначив, що Україна має потенціал для створення радарів, потрібних для виявлення "шахедів" і наведення на них дронів-перехоплювачів.