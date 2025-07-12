Система "Чисте небо" перехопила 12 липня майже 50 дронів над Київською областю
Над Київською областю вночі 12 липня вдалося перехопити майже 50 російських дронів завдяки проєкту "Чисте небо". Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Загалом за період реалізації проєкту (чотири місяці) перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.
"Цей проєкт – яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом – військові, влада, бізнес – знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу", – зазначив Калашник.
11 липня повідомлялося, що систему перехоплення "шахедів" за допомогою дронів "Чисте небо" незабаром запустять у Києві. На це буде виділено 260 млн грн.
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.
- У Силах безпілотних систем повідомляли, що дрони-перехоплювачі показують гарні результати, але говорити про системність ще зарано.
- В ніч на 12 липня Росія ударила по Україні 26 ракетами і 597 дронами. ППО збила 319 "шахедів" та 25 ракет.
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