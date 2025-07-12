Система "Чисте небо" перехопила 12 липня майже 50 дронів над Київською областю

Загальна кількість перехоплених дронів за час роботи проєкту – майже 700 одиниць

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

Над Київською областю вночі 12 липня вдалося перехопити майже 50 російських дронів завдяки проєкту "Чисте небо". Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Загалом за період реалізації проєкту (чотири місяці) перехоплено вже майже 700 ударних дронів агресора.

"Цей проєкт – яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли ми всі разом – військові, влада, бізнес – знаходимо нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу", – зазначив Калашник.

11 липня повідомлялося, що систему перехоплення "шахедів" за допомогою дронів "Чисте небо" незабаром запустять у Києві. На це буде виділено 260 млн грн.