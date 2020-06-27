Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Ситуация ухудшается". За сутки в Киеве коронавирус выявили у 142 человек

"Ситуация ухудшается". За сутки в Киеве коронавирус выявили у 142 человек - Фото
Панорама Киева (Фото: pixabay.com)
27.06.2020, 11:05

Наибольшее количество заболевших выявили в Днепровском, Деснянском, Печерском и Дарницком районах

В Киеве за прошедшие сутки новый коронавирус выявили у 142 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице ухудшается", - заявил он.

В столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки заболели 72 женщины возрастом от 19 до 75 лет, 60 мужчин возрастом от 21 до 94 лет, шесть девочек и четыре мальчика. Заболели четверо медиков. 16 человек госпитализировали. 

Больше всего заболевших выявили в Днепровском районе - 21, Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком - по 19 случаев.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • Сегодня глава Минздрава заявил, что в Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин.

Читайте также: Шмыгаль заявил о серьезной волне COVID-19: Открываем резервные больницы

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
киев виталий кличко коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 