"Ситуация ухудшается". За сутки в Киеве коронавирус выявили у 142 человек

В Киеве за прошедшие сутки новый коронавирус выявили у 142 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице ухудшается", - заявил он.
В столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки заболели 72 женщины возрастом от 19 до 75 лет, 60 мужчин возрастом от 21 до 94 лет, шесть девочек и четыре мальчика. Заболели четверо медиков. 16 человек госпитализировали.
Больше всего заболевших выявили в Днепровском районе - 21, Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком - по 19 случаев.
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