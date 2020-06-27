"Ситуация ухудшается". За сутки в Киеве коронавирус выявили у 142 человек

Панорама Киева (Фото: pixabay.com)

В Киеве за прошедшие сутки новый коронавирус выявили у 142 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице ухудшается", - заявил он.

В столице уже 4866 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки заболели 72 женщины возрастом от 19 до 75 лет, 60 мужчин возрастом от 21 до 94 лет, шесть девочек и четыре мальчика. Заболели четверо медиков. 16 человек госпитализировали.

Больше всего заболевших выявили в Днепровском районе - 21, Деснянском - 20, в Печерском и Дарницком - по 19 случаев.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Сегодня глава Минздрава заявил, что в Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин.

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