Скандал с подростками в Киеве: Полиция установила еще четырех причастных

Правоохранители направили обращение в соответствующие органы, чтобы проверить условия воспитания несовершеннолетних

Предыдущие участники скандала (Фото: Полиция Киева)

Полиция Киева установила еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних, певших российские песни. Возбуждено уголовное производство по надругательству над государственными символами.

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Правоохранители отметили, что речь идет о фото, использованном в скандальном ролике. На нем, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины.

Кроме того, полицейские направили в органы опеки, службы по делам детей и учебные заведения обращение о проверке условий воспитания подростков-фигурантов дела.

На родителей четырех несовершеннолетних составили админпротоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также идет расследование по статье о незаконном обращении с оружием.

10 января Нацполиция начала проверку после видео, на котором в Киеве юноши ездили на люксовых машинах под песни поддерживающих войну россиян.

12 января во время обысков полиция обнаружила оружие у двух несовершеннолетних дома.

14 января появились новые детали скандала вокруг "мажоров", которые катались под песню "Я русский" в Киеве. В частности, их родители не являются влиятельными лицами, а один из них в прошлом году уже попадал в поле зрения правоохранителей.