Скандал с подростками в Киеве: Полиция установила еще четырех причастных
Полиция Киева установила еще четырех участников скандального инцидента с участием несовершеннолетних, певших российские песни. Возбуждено уголовное производство по надругательству над государственными символами.
Правоохранители отметили, что речь идет о фото, использованном в скандальном ролике. На нем, вероятно, один из участников компании несовершеннолетних стал ногами на государственный флаг Украины.
Кроме того, полицейские направили в органы опеки, службы по делам детей и учебные заведения обращение о проверке условий воспитания подростков-фигурантов дела.
На родителей четырех несовершеннолетних составили админпротоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также идет расследование по статье о незаконном обращении с оружием.
- 10 января Нацполиция начала проверку после видео, на котором в Киеве юноши ездили на люксовых машинах под песни поддерживающих войну россиян.
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- 14 января появились новые детали скандала вокруг "мажоров", которые катались под песню "Я русский" в Киеве. В частности, их родители не являются влиятельными лицами, а один из них в прошлом году уже попадал в поле зрения правоохранителей.