Скандал із підлітками у Києві: Поліція встановила ще чотирьох причетних
Поліція Києва встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх, які співали російські пісні. Розпочате кримінальне провадження за наругу над державними символами.
Правоохоронці зазначили, що йдеться про фото, яке було використане у скандальному ролику. На ньому ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх став ногами на державний прапор України.
Окрім цього, поліцейські скерували до органів опіки, служби у справах дітей та навчальних закладів звернення щодо перевірки умов виховання підлітків-фігурантів справи.
На батьків чотирьох неповнолітніх склали адмінпротоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також триває розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю.
- 10 січня Нацполіція розпочала перевірку після відео, на якому у Києві юнаки їздили на люксових машинах під пісні росіян, які підтримують війну.
- 12 січня під час обшуків поліція знайшла зброю у двох неповнолітніх вдома.
- 14 січня з’явились нові деталі скандалу навколо "мажорів", які катались під пісню "Я русский" у Києві. Зокрема, їхні батьки не є впливовими особами, а один із них торік вже потрапляв у поле зору правоохоронців.