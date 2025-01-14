Скандал із підлітками у Києві: Поліція встановила ще чотирьох причетних

Правоохоронці направили звернення у відповідні органи, щоб перевірити умови виховання неповнолітніх

Попередні учасники скандалу (Фото: Поліція Києва)

Поліція Києва встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх, які співали російські пісні. Розпочате кримінальне провадження за наругу над державними символами.

Правоохоронці зазначили, що йдеться про фото, яке було використане у скандальному ролику. На ньому ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх став ногами на державний прапор України.

Окрім цього, поліцейські скерували до органів опіки, служби у справах дітей та навчальних закладів звернення щодо перевірки умов виховання підлітків-фігурантів справи.

На батьків чотирьох неповнолітніх склали адмінпротоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також триває розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю.