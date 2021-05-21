Спринт триатлон. 22 и 23 мая в Киеве перекроют движение транспорта на Подоле: список улиц

22-23 мая состоится "Спринт Триатлон Кубок Киева 2021". В связи с этим движение автотранспорта на ряде улиц столичного Подола будет перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Движение автотранспорта будет перекрыто:

с 18:00 21 мая до 22:00 23 мая на Контрактовой площади;

с 5:00 22 мая до 22:00 23 мая на Почтовой площади (Причал 6-10).

График перекрытия движения по отдельным улицам:

22 мая

ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30;

ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30;

ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) – с 14:30 до 17:30;

ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) – с 14:30 до 17:30;

ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) – с 14:30 до 17:30

ул. Петра Сагайдачного – с 14:30 до 17:30

23 мая

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 12:30;

Боричев спуск – с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 12:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) – с 07:00 до 12:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 12:30;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 12:30;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 12:30.

Изменения движения общественного наземного транспорта:

22 мая с 14:30 ориентировочно до 17:30

автобус № 62 – от Ботанического сада до ул. Почайнинской;

автобус № 115 – от железнодорожного вокзала "Дарница" до ул. Почайнинской;

автобус № 119 – от ул. Василия Касияна ст. метро "Контрактовая площадь" (ул. Верхний Вал).

23 мая с 07:00 ориентировочно до 12:30

автобус № 62 – от Ботанического сада до Европейской пл.;

автобус № 114 на участках:

от ул. Милославской до ст. метро "Почайна";

от железнодорожного вокзала "Центральный" в Европейской пл.;

автобус № 115 – от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. метро "Лыбидская";

автобус № 119 – от ул. Василия Касияна ст. метро "Контрактовая площадь" (ул. Верхний Вал).

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Наталия Медведева

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