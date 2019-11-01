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Центр Киева парализован: закрыты три станции метро

Центр Киева парализован: закрыты три станции метро - Фото
Фото: LIGA.net
01.11.2019, 11:22

В связи с сообщением о минировании на станциях проводится проверка

Центральные станции киевского метрополитена - "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и выход в связи с сообщением о минировании. Станция "Арсенальная" закрыта на вход из-за чрезмерного наплыва пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

Сообщение о то, том что "Театральная" и "Крещатик" закрыты из-за анонимного звонка о минировании, появилось в 10:05. Поезда следуют через эти станции без остановки. Также закрыты пересадки.

В 10:45 на вход закрыли и соседнюю станцию "Арсенальная". Все эскалаторы работают только на подъем из-за увеличения пассажиропотока. Такой механизм применяется в целях безопасности во избежание давки и травмирования на платформе.

Информация об открытии станций будет обнародована на странице метрополитена в Facebоok сразу после завершения проверки.

  • 29 октября сообщалось, что на станции "Золотые ворота" начинается поочередный ремонт всех эскалаторов, в связи с чем по утрам в час пик она будет закрыта на вход.
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