Центр Киева парализован: закрыты три станции метро

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Центральные станции киевского метрополитена - "Театральная" и "Крещатик" закрыты на вход и выход в связи с сообщением о минировании. Станция "Арсенальная" закрыта на вход из-за чрезмерного наплыва пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.

Сообщение о то, том что "Театральная" и "Крещатик" закрыты из-за анонимного звонка о минировании, появилось в 10:05. Поезда следуют через эти станции без остановки. Также закрыты пересадки.

В 10:45 на вход закрыли и соседнюю станцию "Арсенальная". Все эскалаторы работают только на подъем из-за увеличения пассажиропотока. Такой механизм применяется в целях безопасности во избежание давки и травмирования на платформе.

Информация об открытии станций будет обнародована на странице метрополитена в Facebоok сразу после завершения проверки.