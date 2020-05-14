Цены на проезд в Киеве после карантина повышать не будут - Кличко

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Тарифы на проезд в общественном транспорте столицы (после карантина) повышать не будут. Об этом рассказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Сейчас вопрос поднятия тарифов "не рассматривается", потому что пока что нужно "без эксцессов восстановить полноценную работу транспорта", отметил мэр.

Также Кличко призвал киевлян в целях безопасности пользоваться общественным транспортом только для поездок на работу и по неотложным делам. Он сообщил, что транспорт дезинфицируется трижды в сутки, но напомнил, что "мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва".

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12 мая Кличко рассказал о работе общественного транспорта до 22 мая, и его работе после этой даты.

13 мая Кабинет министров разрешил такси двигаться по полосам для общественного транспорта.

13 мая Кабинет министров разрешил такси двигаться по полосам для общественного транспорта. В тот же день в мэриях Днепра и Харькова требовали от Кабмина запустить общественный транспорт.

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