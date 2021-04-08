UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Кличко ответили на обвинения по пропускам: Можем забрать у чиновников и раздать медикам

08.04.2021, 12:37
У Кличко ответили на обвинения по пропускам: Можем забрать у чиновников и раздать медикам - Фото
Владимир Бондаренко (Фото - пресс-служба Киевсовета)

В Киевской госадминистрации прокомментировали обвинения от Офиса президента, что власти столицы не смогли обеспечить работников критической инфраструктуры спецпропусками. Заммэра Киева Владимир Бондаренко предложил чиновникам вернуть выданные спецбилеты, чтобы их можно было раздать врачам. Об этом он сказал в эфире канала Киев.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я бы на самом деле предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 000 спецпропусков, которые были ими получены. Я считаю, что за эту 81 000 мы точно обеспечим всех медицинских работников", – заявил Бондаренко.

По словам замглавы города, работников центральных органов госвласти все же есть смысл перевести на дистанционную работу, а чиновникам стоит "прислушаться к рекомендациям Минздрава, если не они не прислушиваются к рекомендациям местной власти".

Читайте также: Кличко: Мы не можем выдать спецпропуска всем желающим, иначе зачем мы вводили ограничения

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транспорт киев КГГА владимир бондаренко офис президента спецпропуск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 