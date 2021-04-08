У Кличко ответили на обвинения по пропускам: Можем забрать у чиновников и раздать медикам

В Киевской госадминистрации прокомментировали обвинения от Офиса президента, что власти столицы не смогли обеспечить работников критической инфраструктуры спецпропусками. Заммэра Киева Владимир Бондаренко предложил чиновникам вернуть выданные спецбилеты, чтобы их можно было раздать врачам. Об этом он сказал в эфире канала Киев.

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"Я бы на самом деле предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 000 спецпропусков, которые были ими получены. Я считаю, что за эту 81 000 мы точно обеспечим всех медицинских работников", – заявил Бондаренко.

По словам замглавы города, работников центральных органов госвласти все же есть смысл перевести на дистанционную работу, а чиновникам стоит "прислушаться к рекомендациям Минздрава, если не они не прислушиваются к рекомендациям местной власти".

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Дарья Мостовая

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