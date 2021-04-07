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Кличко: Мы не можем выдать спецпропуска всем желающим, иначе зачем мы вводили ограничения

07.04.2021, 13:48
Кличко: Мы не можем выдать спецпропуска всем желающим, иначе зачем мы вводили ограничения - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В столице невозможно выдать спецпропуска на транспорт все желающим их получить, потому что в этом случае теряется вся суть ограничений по использованию общественного транспорта. Об этом заявил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам главы города, департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 000 спецпропусков для работников предприятий критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы. В первую очередь их получили медики, спасатели, военные и так далее.

Он подчеркнул, что в связи с большим количеством заявок дополнительно были напечатаны еще 100 000 пропусков, но при этом удовлетворить весь спрос полностью возможности нет.

"Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Потому что зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий?" – риторически отметил мэр.

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Дарья Мостовая
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