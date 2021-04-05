Офис Зеленского раскритиковал власти Киева из-за нехватки спецпропусков на транспорт
05.04.2021, 13:44
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что власти Киева не обеспечили должным образом спецпропусками на проезд в общественном транспорте всех работников предприятий критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", – говорится в сообщении.
В ОП призвали власти Киева срочно обеспечить работников критической инфраструктуры спецпропусками.
- Киев с 20 марта находится на локдауне. С 23 марта правительство официально ввело в столице красную зону карантина. 31 марта в столице ужесточили карантин: с 5 апреля и до 16 апреля метро и транспорт в Киеве будут работать по спецпропускам, закроют садики и школы.
- Сегодня, утром пятого апреля, в первый день ужесточенного в Киеве карантина, большинство районов города сковали пробки.
Читайте также: Спецпропуска на проезд в Киеве, пустые маршрутки и метро. Как пускают в подземку – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии