UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Офис Зеленского раскритиковал власти Киева из-за нехватки спецпропусков на транспорт

05.04.2021, 13:44
Офис Зеленского раскритиковал власти Киева из-за нехватки спецпропусков на транспорт - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что власти Киева не обеспечили должным образом спецпропусками на проезд в общественном транспорте всех работников предприятий критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой", – говорится в сообщении.

В ОП призвали власти Киева срочно обеспечить работников критической инфраструктуры спецпропусками. 

Читайте также: Спецпропуска на проезд в Киеве, пустые маршрутки и метро. Как пускают в подземку – видео

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транспорт киев локдаун спецпропуск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 