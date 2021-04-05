Офис Зеленского раскритиковал власти Киева из-за нехватки спецпропусков на транспорт

В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что власти Киева не обеспечили должным образом спецпропусками на проезд в общественном транспорте всех работников предприятий критической инфраструктуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой", – говорится в сообщении.

В ОП призвали власти Киева срочно обеспечить работников критической инфраструктуры спецпропусками.

Читайте также: Спецпропуска на проезд в Киеве, пустые маршрутки и метро. Как пускают в подземку – видео

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.