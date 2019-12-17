Убийство сына Соболева в Киеве. Установлена личность организатора

Автомобиль Соболева на месте обстрела (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору резонансного убийства сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, к организации убийства причастен 25-летний уроженец РФ, который якобы привлек в качестве исполнителя 20-летнего экс-бойца АТО, с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Следователи установили, что 25-летний мужчина якобы предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере $40 000. Для реализации плана организатор якобы предоставил стрелку всю необходимую информацию о потерпевшем.

Сейчас решается вопрос про объявление возможного организатора в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.