В Бородянке нашли тела трех гражданских. Оккупанты убили 1373 жителя Киевской области

Полиция Киевской области обнаружила сегодня в Бородянке тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Проведена их эксгумация. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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По его словам, в марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Недавно он вернулся из-за границы и сообщил полиции о захоронениях.

Всего в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.

Украинские защитники выбили оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года. В населенных пунктах, освобожденных от оккупации, были обнаружены тысячи замученных и убитых гражданских.

В Офисе генпрокурора сообщали, что в Бородянке худшая ситуация в Киевской области с точки зрения человеческих жертв.

Поселок почти полностью разрушен.

Вадим Ребрина

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