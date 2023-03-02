UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бородянке нашли тела трех гражданских. Оккупанты убили 1373 жителя Киевской области

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 17:14
В Бородянке нашли тела трех гражданских. Оккупанты убили 1373 жителя Киевской области - Фото
Фото: t.me/andrii_nebytov

Полиция Киевской области обнаружила сегодня в Бородянке тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Проведена их эксгумация. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Недавно он вернулся из-за границы и сообщил полиции о захоронениях.

Всего в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.

  • Украинские защитники выбили оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года. В населенных пунктах, освобожденных от оккупации, были обнаружены тысячи замученных и убитых гражданских.
  • В Офисе генпрокурора сообщали, что в Бородянке худшая ситуация в Киевской области с точки зрения человеческих жертв.
  • Поселок почти полностью разрушен.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
убийство геноцид оккупация бородянка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 