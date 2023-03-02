В Бородянке нашли тела трех гражданских. Оккупанты убили 1373 жителя Киевской области
02.03.2023, 17:14
Фото: t.me/andrii_nebytov
Полиция Киевской области обнаружила сегодня в Бородянке тела трех убитых российскими оккупантами мирных жителей. Проведена их эксгумация. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.
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По его словам, в марте 2022 года, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Недавно он вернулся из-за границы и сообщил полиции о захоронениях.
Всего в Киевской области после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще не идентифицированы. 278 человек считаются пропавшими без вести.
- Украинские защитники выбили оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года. В населенных пунктах, освобожденных от оккупации, были обнаружены тысячи замученных и убитых гражданских.
- В Офисе генпрокурора сообщали, что в Бородянке худшая ситуация в Киевской области с точки зрения человеческих жертв.
- Поселок почти полностью разрушен.
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