В электричке "Киев - Гребенка" изнасиловали 14-летнюю девочку

Вячеслав Аброськин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Вчера, 8 апреля, в электричке сообщением "Киев-Гребенка" мужчина сначала ограбил, а затем изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, мужчина 1985 года рождения отобрал у ребенка мобильный телефон и золотую цепочку, "а затем совершил насильственные действия сексуального характера".

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Подозреваемый задержан, позже сообщил Аброськин в комментарии.

LIGA.net решила узнать подробности этой истории. В частности, нас интересовало, в какое время суток произошел инцидент, и были ли свидетели. Однако ни в пресс-службе ГУ Нацполиции Киевской области, ни в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева ничего не знают об этом случае.

13 марта бывший глава секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл был приговорен Окружным судом австралийского штата Виктория в Мельбурне к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними.