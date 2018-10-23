В Киеве неизвестные умертвили сотни деревьев

С июня по август этого года в Днепровском лесничестве Киева на площади 1 га лесники зафиксировали массовое вымирание сосен. В целом насчитали до 300 таких деревьев, сообщает Киевзеленстрой.
При осмотре у сосен были найдены механические отверстия, вероятно, от дрели, замаскированные веществом, похожим на пластилин.
Фото: Киевзеленстрой
В связи с массовым вымиранием деревьев и для привлечения виновных к ответственности, 10 октября в полицию направили соответствующее обращение.
В Киевзеленстрое выдвигают возможную версию: сосны уничтожались, чтобы освободить, а потом захватить эту территорию неизвестными.
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