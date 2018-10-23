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23.10.2018, 18:07

В Киеве неизвестные умертвили сотни деревьев

В Киеве неизвестные умертвили сотни деревьев - Фото
Фото: Киевзеленстрой

В Киевзеленстрое предполагают, что сосны на 1 га земли умертвили, чтобы потом захватить территорию

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С июня по август этого года в Днепровском лесничестве Киева на площади 1 га лесники зафиксировали массовое вымирание сосен. В целом насчитали до 300 таких деревьев, сообщает Киевзеленстрой.

При осмотре у сосен были найдены механические отверстия, вероятно, от дрели, замаскированные веществом, похожим на пластилин.

Фото: Киевзеленстрой

В связи с массовым вымиранием деревьев и для привлечения виновных к ответственности, 10 октября в полицию направили соответствующее обращение.

В Киевзеленстрое выдвигают возможную версию: сосны уничтожались, чтобы освободить, а потом захватить эту территорию неизвестными.

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Теги: днепровское лесничество, умерщвление сосен, киевзеленстрой
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