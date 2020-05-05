В Киеве 12% тестов на коронавирус дают положительный результат - Кличко

Положительный результат дали примерно 12% проведенных в Киеве тестов на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За сутки, сообщил мэр, выявлено 48 новых случаев, среди них - двое медиков. Один человек скончался.
Всего в Киеве уже 1583 случая COVID-19, 28 из них летальные. За сутки 11 человек выздоровели, всего с начала пандемии - 91.
По словам Кличко, положительный результат дали примерно 12% от всех сделанных в Киеве тестов на коронавирус.
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Данные по районам Киева:
Печерский - 336 случаев (3 новых);
Дарницкий - 261 (5);
Соломенский - 153 (5);
Днепровский - 149 (9);
Голосеевский - 145 (1);
Деснянский - 135 (2);
Шевченковский - 119 (5);
Оболонский - 113 (7);
Святошинский - 97 (8);
Подольский - 75 (3).
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