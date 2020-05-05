В Киеве 12% тестов на коронавирус дают положительный результат - Кличко

Киев на карантине (Фото - Сергей Долженко, EPA)

Положительный результат дали примерно 12% проведенных в Киеве тестов на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки, сообщил мэр, выявлено 48 новых случаев, среди них - двое медиков. Один человек скончался.

Всего в Киеве уже 1583 случая COVID-19, 28 из них летальные. За сутки 11 человек выздоровели, всего с начала пандемии - 91.

По словам Кличко, положительный результат дали примерно 12% от всех сделанных в Киеве тестов на коронавирус.

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Данные по районам Киева:

Печерский - 336 случаев (3 новых);

Дарницкий - 261 (5);

Соломенский - 153 (5);

Днепровский - 149 (9);

Голосеевский - 145 (1);

Деснянский - 135 (2);

Шевченковский - 119 (5);

Оболонский - 113 (7);

Святошинский - 97 (8);

Подольский - 75 (3).

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил , что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.

Вчера Кличко рассказал , что заработает в Киеве с 12 мая.

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