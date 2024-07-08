В Киеве 9 июля объявлено днем траура

В результате атаки по столице погибли 22 человека, сообщила ГСЧС

Последствия удара (Фото: Министерство внутренних дел)

Городские власти объявили 9 июля днем траура в столице в связи с российской атакой на гражданские объекты. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Он заявил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме этого, 9 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Кличко обратился к телеканалам и радиостанциям внести соответствующие изменения в сетку вещания.

По информации мэра, в результате ракетной атаки в Киеве погибли 20 человек. Еще десятки мирных жителей получили травмы.

ДОПОЛНЕНО В 17:26. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертвами атаки стали 22 человека. Еще 72 человека получили ранения.

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

В столице под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет.

В результате повторной атаки на Киев в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли семь человек.

Читайте также: Украина инициирует созыв Совбеза ООН. В нем председательствует Россия