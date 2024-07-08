У Києві 9 липня оголошено днем жалоби

Наслідки удару (Фото: Міністерство внутрішніх справ)

Міська влада оголосила 9 липня днем жалоби в столиці у звʼязку з російською атакою на цивільні об’єкти. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Він заявив, що у цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Окрім цього, 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко звернувся до телеканалів і радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення.

За інформацією мера, внаслідок ракетної атаки в Києві загинули 20 людей. Ще десятки мирних мешканців отримали травми.

ДОПОВНЕНО О 17:26. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що жертвами атаки стали 22 людини. Ще 72 людини отримали поранення.

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ.

У столиці під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит.

Внаслідок повторної атаки на Київ у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – унаслідок цього загинули семеро людей.

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