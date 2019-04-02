Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 19:45

В Киеве и еще 50 городах пройдет День уличной музыки

В Киеве и еще 50 городах пройдет День уличной музыки - Фото
Фото: LIGA.net

Выступить на мероприятии может каждый

Реклама
Реклама

В этом году День уличной музыки в Киеве пройдет 19 мая. Аналогичное мероприятие проведут более чем в пятидесяти городах по Украины, сообщается на сайте проекта.

Заявленная программа в Киеве может быть изменена в зависимости от собранного на момент проведения праздника бюджета, а также в зависимости от наличия необходимых разрешительных документов от КГГА, отметили организаторы.

Реклама

Традиционно мероприятие пройдет на Пейзажной аллее и на Подоле.

Выступить на мероприятии может каждый. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

День уличной музыки - это некоммерческий проект, который ежегодно проходит благодаря взносам благотворителей через краудфандинговую платформу на сайте streetmusic.com.ua.

Читайте также: Репортаж LIGA.net с Дня уличной музыки в Киеве в 2016 году.

Отправить:
Распечатать:
Теги: музыка, подол, культура
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 