В Киеве и еще 50 городах пройдет День уличной музыки

Фото: LIGA.net

В этом году День уличной музыки в Киеве пройдет 19 мая. Аналогичное мероприятие проведут более чем в пятидесяти городах по Украины, сообщается на сайте проекта.

Заявленная программа в Киеве может быть изменена в зависимости от собранного на момент проведения праздника бюджета, а также в зависимости от наличия необходимых разрешительных документов от КГГА, отметили организаторы.

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Традиционно мероприятие пройдет на Пейзажной аллее и на Подоле.

Выступить на мероприятии может каждый. Зарегистрироваться можно на сайте проекта.

День уличной музыки - это некоммерческий проект, который ежегодно проходит благодаря взносам благотворителей через краудфандинговую платформу на сайте streetmusic.com.ua.

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