В Киеве на почте взорвалась посылка: пострадали пятеро сотрудников
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Киеве в помещении почты взорвалась посылка. Пострадали пятеро работников, сообщила полиция.
Взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе столицы во время осмотра посылки.
Пострадавшим работникам отделения медики оказывают помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Что было в посылке правоохранители не сообщили.
- 15 сентября в киевской многоэтажке сдетонировала граната, в результате чего погибло два человека.
- 29 октября произошел взрыв в доме в Хмельницком. Под завалами нашли тела мужчины и женщины.
