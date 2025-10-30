В Киеве на почте взорвалась посылка: пострадали пятеро сотрудников

Посылка взорвалась при осмотре в отделении почты в Соломенском районе столицы

Посылка (Иллюстративное фото: freepik)

В Киеве в помещении почты взорвалась посылка. Пострадали пятеро работников, сообщила полиция.

Взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе столицы во время осмотра посылки.

Пострадавшим работникам отделения медики оказывают помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Что было в посылке правоохранители не сообщили.