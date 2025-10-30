У Києві на пошті вибухнула посилка: постраждали п'ятеро співробітників

Посилка вибухнула під час огляду у відділенні пошти в Солом'янському районі столиці

Посилка (Ілюстративне фото: freepik)

У Києві в приміщенні пошти вибухнула посилка. Постраждали п'ятеро працівників, повідомила поліція.

Вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів в Солом’янському районі столиці під час огляду посилки.

Постраждалим працівникам відділення медики надають допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі. Встановлюються події обставини.

Що було в посилці – правоохоронці не повідомили.