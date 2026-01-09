В Киеве охранник не пустил людей в часть укрытия во время обстрела. В полиции отреагировали
Охранник подземного паркинга в Днепровском районе Киева во время массированного ночного обстрела 9 января не пускал людей в часть укрытия. На него составили административный материал, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
Правоохранители сообщили, что во время обстрела мужчина не пускал людей в помещение паркинга, где были припаркованы автомобили. Он позволял находиться только на площадке для заезда и разворота транспорта.
Свои действия охранник объяснил тем, что эта зона якобы не предусмотрена для укрытия населения во время тревоги.
Полицейские прибыли на место происшествия и восстановили доступ людей ко всем помещениям защитного сооружения. По результатам проверки на 61-летнего охранника составлен материал за нарушение требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.
Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).
- В ночь на 9 января Россия массированно обстреляла Украину. В результате атаки в Киеве погибли и пострадали люди.
- Также из-за атаки на критическую инфраструктуру возникли перебои со светом, теплоснабжением и горячей водой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей выезжать за город.
- Во время атаки на столицу повреждено посольство Катара.
Комментарии (0)