В Києві охоронник не пустив людей до частини укриття під час обстрілу. В поліції відреагували

Чоловік не пускав людей в укриття під час атаки. Правоохоронці притягнули його до відповідальності

Укриття (Фото: Depositphotos)

Охоронник підземного паркінгу в Дніпровському районі Києва під час масованого нічного обстрілу 9 січня не пускав людей до частини укриття. На нього склали адміністративний матеріал, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Правоохоронці повідомили, що під час обстрілу чоловік не пускав людей до приміщення паркінгу, де були припарковані автомобілі. Він дозволяв перебувати лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту.

Свої дії охоронник пояснив тим, що ця зона нібито не передбачена для укриття населення під час тривоги.

Поліцейські прибули на місце події та відновили доступ людей до всіх приміщень захисної споруди. За результатами перевірки на 61-річного охоронця складений матеріал за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Санкція статті передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн).

Охоронник підземного паркінгу з поліцейським (Фото: ГУ Нацполіції в Києві)