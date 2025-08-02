В Киеве полиция открыла уголовное производство из-за вечеринки в клубе в День траура

Развлекательное мероприятие в День траура состоялось в одном из заведений Голосеевского района

Вечеринка (Фото: Нацполиция)

Правоохранители начали уголовное производство по факту вечеринки в столичном клубе в День траура по погибшим в результате российской массированной атаки в ночь на 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура.

Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба.

Участники вечеринки были доставлены в управление полиции, и правоохранители составили на них административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и о злостном неповиновении законному требованию полицейского. Нарушителям грозит штраф или до 15 суток административного ареста.

Кроме этого, начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В ночь на 31 июля россияне массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Жертвами ударов стал 31 человека, в том числе пять детей. Еще десятки людей получили ранения.

Кличко объявил 1 августа в столице Днем траура по погибшим.