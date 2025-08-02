У Києві поліція відкрила кримінальне провадження через вечірку у клубі в День жалоби – фото

Розважальний захід у День жалоби відбувся в одному з закладів Голосіївського району

Вечірка (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вечірки в столичному клубі у День жалоби за загиблими у результаті російської масованої атаки у ніч проти 31 липня. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби.

Поліціянти негайно прибули на місце події. Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, під час якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Учасників вечірки було доставлено до управління поліції, й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство та про злісну непокору законній вимозі поліціянта. Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адміністративного арешту.

Крім цього, розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

У ніч проти 31 липня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами. Жертвами ударів стала 31 людина, зокрема п’ять дітей. Ще десятки людей отримали поранення.

Кличко оголосив 1 серпня у столиці Днем жалоби за загиблими.