В Киеве привлекли к ответственности женщину, выкрикивавшую в метро пророссийские лозунги

В отношении киевлянки составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Киевские правоохранители привлекли к ответственности женщину, которая в столичном метро выкрикивала одобрительные лозунги в пользу государства-агрессора. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Накануне правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором пассажирка, находясь в вагоне поезда красной ветки киевского метрополитена, выкрикивала лозунги в пользу государства-агрессора.

Полицейские установили, что на видео 25-летняя местная жительница. Женщину задержали.

Во время общения с правоохранителями она объяснила, что из-за проблем в личной жизни употребила чрезмерное количество алкоголя и дальнейшие свои действия не помнит.

В отношении киевлянки составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

В дальнейшем с нарушительницей будут общаться сотрудники Службы безопасности Украины.

Фото: Полиция Киева

18 июля Telegram-канал "Левый берег Киев" опубликовал видео, на котором неизвестный избивает женщину в вагоне метро. Авторы утверждают, что пассажирка высказывала одобрительные лозунги в пользу России, спровоцировав конфликт с другим пассажиром, который ее и ударил.

После обнародования видео столичная полиция сообщила о проведении проверки.

8 октября 2024 года полиция Киева сообщила о задержании 45-летнего уроженца Харькова, который негативно высказывался в сторону украинцев и унижал военных, в частности защитников, погибших на войне.

10 октября суд арестовал мужчину. Ему инкриминируют оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины и глорификацию ее участников.