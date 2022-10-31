В Киеве рассчитывают стабилизировать ситуацию со светом до 22:00 – Кличко

Киевские энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом в украинской столице сегодня примерно к 21:00-22:00. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Кличко сообщил, что свет уже вернули жителям Троещины и частично – Подолу. Подключение объектов Киевводоканала к электроэнергии завершается, что позволит возобновлять водоснабжение.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно к 9-10 вечера. Но даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять. Потому что ситуация сложная", – предупредил мэр столицы.

Он также отметил, что специалисты Киевводоканала восстановили водоснабжение левого берега города, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения правобережной части столицы. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей остались без воды, 350 000 квартир Киева – без электричества.

По состоянию на 17:30, по данным мэра, без света в столице остаются 270 000 квартир. 40% потребителей – без воды.

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Оксана Житнюк

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