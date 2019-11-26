В Киеве с центрального вокзала эвакуировали всех пассажиров

В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Сообщение о минировании поступило около 16:00. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - заявляют в пресс-службе.
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