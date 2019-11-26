Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве с центрального вокзала эвакуировали всех пассажиров

В Киеве с центрального вокзала эвакуировали всех пассажиров - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.11.2019, 16:23

Полиции поступило сообщение о минировании

В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Сообщение о минировании поступило около 16:00. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - заявляют в пресс-службе.

Читайте также: В полиции рассказали, кто и зачем "минирует" киевское метро

Напишите нам
вокзал Нацполиция минирование
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 