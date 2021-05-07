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В Киеве сделали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19

07.05.2021, 18:59
В Киеве сделали электронную карту пунктов вакцинации от COVID-19 - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве создана электронная карта пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"На карту нанесены пункты прививок, в которых вакцинируют от COVID-19. Это места, где можно прививаться", – сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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Карта пунктов вакцинации от COVID-19 (Скриншот сайта health.kievcity.gov.ua)

Гинзбург отметила, что вакцинироваться можно в соответствии требованиями дорожной карты Минздрава.

Она напомнила, что с 28 апреля начата массовая вакцинация людей возраста 65+. Также продолжается вакцинация тех, кто вошел в I и II этапы прививки. Это медработники, социальные работники, люди в возрасте 80+, иждивенцы и сотрудники гериатрических пансионатов.

  • Ранее сегодня сообщалось, что власти Киева усилили контроль за использованием вакцины от коронавируса.
Наталия Медведева
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